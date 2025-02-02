На станции метро «Маяковская» прошли первые церемонии бракосочетания в 2025 году

На станции метро «Маяковская» начался новый сезон свадеб. В красивую дату — 02.02.2025 — столичные загсы провели первые в этом году церемонии бракосочетания для трех пар. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В рамках проекта Мэра Москвы „Новые адреса счастья“ жители столицы могут заключить брак в самых красивых и необычных местах города. Станция метро „Маяковская“ пользуется большой популярностью среди желающих создать семью, поэтому в этом году мы увеличили количество дней для проведения церемоний бракосочетания: пары могут выбрать одну из девяти доступных дат. Уже пятый сезон свадьбы на „Маяковской“ проходят в значимые и красивые даты. 2025 год не стал исключением: марш Мендельсона прозвучит здесь 23.03.2025, 25.05.2025 и 05.10.2025. Первые три торжества прошли 02.02.2025», — рассказала Анастасия Ракова.

Она также отметила, что почти все слоты на регистрацию брака на станции метро «Маяковская» на 2025 год уже заняты.

В прошлом году на «Маяковской» были созданы 23 новые семьи. Сотрудники столичных загсов провели 71 церемонию бракосочетания с момента открытия площадки.

«Транспортный комплекс столицы участвует в проекте Сергея Собянина „Новые адреса счастья“ по регистрации брака в необычных местах c лета 2021 года. Нам очень приятно, когда пары выбирают для бракосочетания наши площадки. Традиционно свадебные церемонии в метрополитене проводим ночью, чтобы не мешать пассажирам и создать особую атмосферу для молодоженов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Перед началом торжественной регистрации платформу украшают: на ней устанавливают свадебную арку и стойку для колец. Во время церемоний звучит марш Мендельсона. Такие волнующие моменты всегда сопровождаются двумя составами, которые стоят на путях, — это поезда «Москва-2020» и новейший «Москва-2024». После бракосочетания молодожены могут устроить в них фотосессию.

Чтобы провести свадебную церемонию на «Маяковской», нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется.

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