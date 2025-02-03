Сгорела за 3 месяца: актриса из сериала «Игра в кальмара» умерла от рака желудка

Ли Джу-щиль скончалась на 82-м году жизни.

Актриса Ли Джу-щиль, исполнившая роль мамы бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне сериала от Netflix «Игра в кальмара», ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Женщина боролась с онкологическим заболеванием. Три месяца назад стало известно, что у Ли рак желудка.

Сердце актрисы остановилось в больнице южнокорейского города Ыйджонбу. Женщина ранее уже страдала раком молочный железы третьей степени, который был выявлен в 1993 году, и полностью выздоровела спустя десятилетие — в 2013-м.

Несмотря на сложности со здоровьем, она продолжала активно сниматься в кино и участвовать в постановках.

Прощание с актрисой пройдет 5 февраля в больнице Severance уезда Синчхон в Сеуле.

Роли Ли Джу-щиль

В Южной Корее актриса посвятила искусству более 60 лет жизни. Она дебютировала в 1964 году, принимая участие в театральных постановах. Также была актрисой озвучки. В 1970-х и 1980-х годах она играла главные роли в спектаклях «Смерть коммивояжера» и «Макбет».

Ли снималась в сериале «Деревенский дневник» и в фильме ужасов «Поезд в Пусан», где предстала в образе бабушки главного героя. Фильмография Джу-щиль включает порядка 60 кинокартин.

У актрисы также была докторская степень в области общественного здравоохранения Университета Вонкванг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни.