Убили миллионы людей: Илон Маск назвал создателей COVID-19

Эфирная новость 187 0

Илон Маск: USAID инвестировало в убившее миллионы людей биооружие

Фото, видео: Reuters/ALLISON ROBBERT; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вашингтон оценил потери от вируса в 14 триллионов долларов.

Агентство по международному развитию США финансировало разработку биологического оружия. Об этом заявил Илон Маск, возглавивший ведомство по повышению эффективности правительства.

Он утверждает, что USAID потратило миллионы долларов американских налогоплательщиков на разработки вирусов, которые убили миллионы людей. В том числе, по словам Маска, — на создание ковида.

В Вашингтоне оценили ущерб от вируса в 14 триллионов долларов.

Ранее администрация Дональда Трампа приостановила финансирование всех программ агентства USAID, а Маск прямо назвал его деятельность «преступной».

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

9:15
Центр притяжения: какое будущее прогнозируют России через 10 лет
9:15
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025
9:07
Временные ограничения введены в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа
9:02
В Северной Осетии объявлена опасность атаки беспилотников
8:56
Цвет красивый, но вкус не тот: как отличить натуральное сливочное масло от пальмового
8:52
В Петропавловске-Камчатском гендиректор гостиницы убит на рабочем месте

Сейчас читают

Это не «голая вечеринка»: Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми»
«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ с первого выстрела! Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год