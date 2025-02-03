Убили миллионы людей: Илон Маск назвал создателей COVID-19

Вашингтон оценил потери от вируса в 14 триллионов долларов.

Агентство по международному развитию США финансировало разработку биологического оружия. Об этом заявил Илон Маск, возглавивший ведомство по повышению эффективности правительства.

Он утверждает, что USAID потратило миллионы долларов американских налогоплательщиков на разработки вирусов, которые убили миллионы людей. В том числе, по словам Маска, — на создание ковида.

В Вашингтоне оценили ущерб от вируса в 14 триллионов долларов.

Ранее администрация Дональда Трампа приостановила финансирование всех программ агентства USAID, а Маск прямо назвал его деятельность «преступной».