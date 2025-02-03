«Поперлась за ними»: как Анна Седокова отбила Яниса Тимму у жены

Отец покойного баскетболиста пролил свет на отношения знаменитостей.

Латвийский баскетболист Янис Тимма хотел прекратить отношения с певицей Анной Седоковой и вернуться к жене, однако знаменитая исполнительница «его никак не отпускала». Об этом в разговоре с другом покойного спортсмена Марком Пугачевым сообщил отец Яниса — Райтис Тимма.

Он отметил, что сын рассказал ему об измене с певицей еще в марте 2019 года. Тогда еще его супруга модель Сана Оша ничего не знала о тайной связи.

«Он позвонил ночью, я был на соревнованиях, и он рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то там певицей, он даже назвал фамилию, но эта фамилия мне ничего не говорила, я ее подзабыл. Я ему говорю, слушай, что сделаешь, ну, так с мужчинами бывает, было так было, но ты Сане лучше не говори, будет больно человеку», — заявил Райтис в прямом эфире в соцсети.

Отец баскетболиста предполагал, что Янис одумается и вернется в семью, где у него подрастает маленький сын Кристиан. Однако Седокова везде следовала за спортсменом, не давая ему провести время с семьей.

«Казалось, будет день-два, и забудется, и потом, он хотел все так и оставить, вернуться к семье, но она же никак не отпускала. В том же 2019 году после их знакомства Сана с Янисом поехали в Грецию отдыхать, так она поперлась за ними, следовала везде, там уже был расчет с тех времен, чтобы его забрать», — отметил Тимма-старший.

В прошлом году, узнав о разводе Анны с сыном, Райтис был счастлив. Он хотел, чтобы у Яниса началась новая жизнь и он нашел себе девушку лучше, чем Седокова. Мужчина также назвал певицу продуманным стратегом.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист покончил с собой. Трагедия произошла через неделю после его развода с Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что следствие установило истинную причину смерти Яниса Тиммы.