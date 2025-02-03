Пострадавший при взрыве в Москве Армен Саркисян находится в коме

Пострадавший при взрыве в московском ЖК «Алые паруса» руководитель Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян находится в коме. Ему ампутировали левую ногу, передает источник 5-tv.ru.

Трое других пострадавших также получили серьезные травмы.

Пострадавшая женщины получила открытую рану шеи и открытый перелом костей правой голени.

Мужчина, предположительно охранник Саркисяна, получил множественные оскольчатые ранения головы и шеи, рваные раны пальцев левой кисти и контузию левого уха. У еще одного пострадавшего мужчины зафиксированы открытый перелом левой голени и артериальное кровотечение.

Взрыв произошел 3 февраля на Авиационной улице на первом этаже жилого здания. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали.

По одной из версий, произошло покушение. Источник сообщает, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками.

В связи со случившимся, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело.

Оперативные службы, криминалисты и следователи осматривают место происшествия.

Руководитель ГСУ СК по Москве выехал на место инцидента в ЖК «Алые паруса».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса».