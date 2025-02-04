«Зацепил сам Пушкин»: Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария

Для того, чтобы проникнуться героем, актер изучил тонну литературы.

Номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов получил предложение сыграть Александр Пушкина до того, как был готов сценарий к ленте. Об этом актер рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк» в Санкт-Петербурге.

«Меня зацепил сам человек, сам Пушкин. Когда продюсер Петр Ануров, который придумал проект, предложил мне роль, еще не было сценария. Дальше мы двигались, создавая этот мир», — поделился артист.

Для того, чтобы обрести уникальное видение героя, Юра Борисов ознакомился с огромным количеством произведений Александра Пушкина.

«Пушкин за всю свою жизнь так много написал, что это без чемодана не увезти. Потом так много людей после него писали о нем… И мне все это было нужно, чтобы составить свое ощущение об этом», — рассказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса». Тогда актер не был удостоен награды, зато теперь номинирован на «Оскар».