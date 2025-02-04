«Зацепил сам Пушкин»: Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 33 0

Борисову предложили роль Пушкина в фильме «Пророк» еще до написания сценария

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Для того, чтобы проникнуться героем, актер изучил тонну литературы.

Номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов получил предложение сыграть Александр Пушкина до того, как был готов сценарий к ленте. Об этом актер рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Пророк» в Санкт-Петербурге.

«Меня зацепил сам человек, сам Пушкин. Когда продюсер Петр Ануров, который придумал проект, предложил мне роль, еще не было сценария. Дальше мы двигались, создавая этот мир», — поделился артист.

Для того, чтобы обрести уникальное видение героя, Юра Борисов ознакомился с огромным количеством произведений Александра Пушкина.

«Пушкин за всю свою жизнь так много написал, что это без чемодана не увезти. Потом так много людей после него писали о нем… И мне все это было нужно, чтобы составить свое ощущение об этом», — рассказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса». Тогда актер не был удостоен награды, зато теперь номинирован на «Оскар».

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