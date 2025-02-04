Захлебнулся? Сколько лет грозит горе-родителям из Красноярска, у которых умер пятый ребенок

Четверых детей похоронили три месяца назад — после громкой истории с отравлением дихлофосом.

Стало известно о новой трагедии в красноярской семье — где ранее из-за отравления дихлофосом погибли четверо детей. Теперь там умер пятый малыш.

Мальчик появился на свет уже после той трагичной истории. И вот спустя три месяца очередная гибель.

По версии следователей, признаков насильственной смерти нет. Вероятно, малыш просто захлебнулся, когда мама после кормления положила его на спину. По статье о причинении смерти по неосторожности женщине может грозить до двух лет лишения свободы.