Захлебнулся? Сколько лет грозит горе-родителям из Красноярска, у которых умер пятый ребенок

Эфирная новость 19 0

Мать умерших детей из Красноярска может попасть в тюрьму на 2 года

Фото, видео: www.globallookpress.com/© O'Rourke, Skip

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четверых детей похоронили три месяца назад — после громкой истории с отравлением дихлофосом.

Стало известно о новой трагедии в красноярской семье — где ранее из-за отравления дихлофосом погибли четверо детей. Теперь там умер пятый малыш.

Мальчик появился на свет уже после той трагичной истории. И вот спустя три месяца очередная гибель.

По версии следователей,  признаков насильственной смерти нет. Вероятно, малыш просто захлебнулся, когда мама после кормления положила его на спину. По статье о причинении смерти по неосторожности женщине может грозить до двух лет лишения свободы.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

3:53
В США впервые испытали прототип сверхзвукового пассажирского лайнера
3:29
Захлебнулся? Сколько лет грозит горе-родителям из Красноярска, у которых умер пятый ребенок
3:06
Лодку накрыли волны: Федор Конюхов попал в шторм в Южной Атлантике
2:50
«Темные времена»: овдовевшая невестка Понаровской обратилась к покойному мужу
2:19
«Скоро будет освобожден»: в ХАМАС рассказали о состоянии российского заложника в Газе
1:59
США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
«Зацепил сам Пушкин»: Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария
SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год