Теперь и кошки: после массовой гибели собак пошла новая волна смертей от вакцин

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Производители смертельной прививки для животных до сих пор не остановили ее продажу.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Вслед за собаками после вакцин стали гибнуть кошки

Домашние животные по всей стране оказались под угрозой из-за вакцинации. После жалоб собачников проблемы начались у владельцев кошек. После прививок «Мульти-фелом» и «Раби-фелом» у животных, по словам хозяев, поднимается высокая температура и появляются судороги.

«Сейчас наш кот находится в кране тяжелом состоянии. У него отек легких, ему раз пять выкачивали жидкость из грудной клетки», — говорит хозяйка сфинкса Алина Соломандина.

Эти вакцины выпускает та самая компания, что и «Мультикан-8» для собак. После массовой гибели животных отдельные серии препарата отозвали, а продажу приостановили. Сейчас Россельхознадзор и производитель заявляют, что пока не получали жалоб на вакцину для кошек.

Препарат «Мультикан-8» должен защищать, собак, например, от чумы и бешенства. Но сейчас владельцы животных сообщают о гибели 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Мультикан-8» — комплексная вакцина для собак: для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, бешенства. Производится с 1996 года компанией «Ветбиохим». В июне она опубликовала исследование, подтверждающее безопасность препарата для разных пород. В работе учитывались индивидуальные особенности животных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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