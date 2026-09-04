«Замучили звонками»: сын Высоцкого отреагировал на слухи о продаже квартиры отца

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 12 0

Ранее в СМИ сообщили о продаже жилья, где, по слухам, артист устраивал квартирники.

Сын Владимира Высоцкого продает квартиру отца в Москве

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

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Николай Высоцкий опроверг информацию о продаже квартиры отца в центре Москвы

Новости о продаже имущества советского барда и актера Владимира Высоцкого в Москве не соответствуют действительности. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил его сын, режиссер Никита Высоцкий.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что на продажу выставлена квартира на 1-й Тверской-Ямской. Утверждалось, что в ней долгое время жил Высоцкий и организовывал квартирники, а сделку якобы инициировал сын артиста.

Режиссер подчеркнул, что это жилье никогда не принадлежало его семье и не имеет отношения к отцу.

«Меня замучили уже звонками. Знакомые говорят, что я опустился, распродаю отцовское имущество, но это — неправда», — сказал Никита Высоцкий.

Он также отметил, что его отец действительно владел несколькими квартирами, но ни одна из них не находилась на Тверской-Ямской. По его словам, постоянным местом жительства Высоцкого была квартира на Малой Грузинской, где сейчас живет и сам Никита.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка России Лариса Долина купила квартиру в элитном жилом комплексе в Гагаринском районе Москвы. Стоимость апартаментов в этом доме начинается от 200 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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