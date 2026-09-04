«Они сделали монстра»: Захарова заявила возможных терактах Киева против Запада

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

По словам, официального представителя МИД России, действия режима уже вышли за пределы Европы.

Захарова предупредила о терактах Киева против Запада

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: киевский режим может выйти из-под контроля Запада и ударить по нему

Киевский режим после потенциального выхода из-под контроля Запада может пойти на радикальные действия против своих покровителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Они создали монстра, и мы всегда говорили о том, что этот монстр выйдет из-под контроля, как и любой их монстр, ранее создаваемый. Вопрос только в другом. Какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам? И такой гарантии никто и никогда не даст», — сказала она.

Дипломат отметила, что глава Банковой Владимир Зеленский действует за гранью терроризма. По ее словам, речь уже идет о смеси неонацизма, террора и мировой коррупции.

Она также подчеркнула, что террористическая активность Киева перешагнула границы Европы и зафиксирована в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, Захарова обвинила Украину в незаконной перепродаже западного оружия.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что в исторической перспективе действия Зеленского и действующей киевской власти получат негативную оценку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.89
-0.11 100.60
-0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:40
«Замучили звонками»: сын Высоцкого отреагировал на слухи о продаже квартиры отца
1:30
Ученый объяснил, изменит ли жизнь людей возможное открытие темной материи
1:24
«Они сделали монстра»: Захарова заявила возможных терактах Киева против Запада
1:15
Выгода в одном дне: как диспансеризация помогает бизнесу экономить миллиарды
1:00
Кинофестиваль имени Владимира Меньшова объединит участников из 40 стран
0:01
Россия и Монголия совместно контролируют природный очаг чумы на границе двух стран

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
В тайге под Красноярском медведь растерзал двух пенсионерок
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео