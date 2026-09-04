Ученый объяснил, изменит ли жизнь людей возможное открытие темной материи

Возможная регистрация сигнала темной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN (LZ) станет важным событием для науки, но не приведет к быстрым изменениям в повседневной жизни людей. Об этом заявил научный сотрудник Национального центра физики и математики Максим Вялков в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, даже если существование темной материи удастся подтвердить, для большинства людей ничего не изменится. При этом для физиков такое открытие станет значимым шагом, поскольку может помочь в дальнейшем развитии фундаментальной науки.

Вялков отметил, что современная физика уже располагает точной и успешной Стандартной моделью, однако ученые продолжают искать новые направления для ее развития. Возможное обнаружение темной материи может стать одним из таких направлений.

Практическая польза от фундаментальных исследований, как пояснил эксперт, обычно появляется спустя годы или даже десятилетия. Разработка сверхточных приборов и технологий со временем может находить применение в других сферах, но сейчас говорить о конкретных результатах рано.

Ученый также призвал не делать преждевременных выводов о сигнале, зафиксированном в рамках эксперимента LUX-ZEPLIN. По его словам, пока нельзя исключать, что речь идет о технической помехе или случайном шуме.

«Ученые там раз десять повторяют: «Слушайте, мы вообще не знаем, что мы там померили». Может быть, это действительно темная материя, но зарекаться никто не будет. В науке часто бывает: если что-то пообещаешь, потом с тебя потребуют. Возможно, это просто какой-то шум — где-нибудь камушек упал, что-то забилось, и коллеги поймали сигнал», — сказал Вялков.

Для подтверждения открытия ученым потребуется провести дополнительные исследования и накопить больше статистических данных.

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