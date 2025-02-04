«Темные времена»: овдовевшая невестка Понаровской обратилась к покойному мужу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Овдовевшая невестка Понаровской обратилась к покойному мужу

Невестка Понаровской посвятила публикацию покойному мужу

Фото: Instagram*/anya_chay

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Энтони Родд скоропостижно скончался в сентябре прошлого года. Ему было всего 39 лет.

На днях овдовевшая невестка советской и российской певицы Ирины Понаровской Анна Чайникова высказалась об ушедшем из жизни муже. Женщина поблагодарила его за все совместные моменты жизни, о чем пишут 7Дней.ru.

«Это было прекрасное путешествие, полное цветов! Спасибо, что подарил мне самые лучшие и дорогие в мире — наших деток! Столько благодарности и любви. Ты всегда в наших сердцах… Любим тебя, папочка!» — отметила Анна на своей странице в соцсетях.

Ранее в блоге Чайникова уже делилась тем, как сильно скучает по мужу.  Она также писала, что сейчас переживает «темные времена».

«Как же я скучаю, милый», — сообщала вдова.

Справляться с утратой ей помогает забота о детях и творчество.

За несколько месяцев до смерти супруги отметили стальную свадьбу — 11 лет совместной жизни. У семейной пары в браке родилось двое детей, они воспитывали десятилетнего Эрика и шестилетную Шарлотту. Знаменитая бабушка навещала внуков, у нее были теплые отношения с покойным сыном.

В сентябре прошлого года единственный наследник заслуженной артистки РФ от джазового музыканта Вейланда Родда Энтони скончался от сердечной недостаточности. Его тело супруга обнаружила в ванной комнате. Мужчина не курил и не злоупотреблял алкоголем, поэтому близкие были удивлены, узнав, что он скоропостижно умер в возрасте 39 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известно о состоянии Понаровской после похорон сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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