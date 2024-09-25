«Пропитана печалью»: что известно о состоянии Понаровской после похорон сына

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Дизайнер Никабадзе: Понаровская прощалась с сыном два раза

«Пропитана печалью»: что известно о состоянии Понаровской после похорон сына

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Наследник певицы внезапно ушел из жизни в возрасте 39 лет.

Дизайнер Гога Никабадзе рассказал, в каком состоянии находится его подруга, певица Ирина Понаровская, которая вчера проводила в последний путь единственного сына Энтони Родда.

«Ирина держалась и держится, потому что ее окружают близкие люди», — отметил Никабадзе в разговоре с MK.RU.

По словам дизайнера, ему было сложно видеть «роскошную женщину» в такой трагический момент жизни. Певица прощалась с сыном два раза.

«Первый раз я еле выдержал, во второй уже вышел из храма. Невозможно видеть Ирину в такой трагический момент. У нее было черное одеяние: глаза пропитаны печалью и грустью, но при этом нереальной красоты кисти рук», — вспоминает он.

Мужчина уверен, что артистка найдет в себе силы жить дальше, в том числе ради внуков. Он также надеется, что она продолжит радовать поклонников своими концертами.

К слову, Гога Никабадзе дружит с Ириной Понаровской на протяжении нескольких лет. В нарядах дизайнера знаменитость не раз выходила на сцену.

О смерти единственного сына певицы, 39-летнего Энтони Родда, стало известно 20 сентября. У него осталась супруга и двое детей. Мужчина находился дома, когда почувствовал себя плохо. Жена вызвала скорую, но спасти его медики не смогли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандал омрачил похороны сына Понаровской.

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