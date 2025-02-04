Убил и заявил о пропаже? Задержали отчима пропавшего в Калининградской области мальчика
Отчим пропавшего под Калининградом мальчика задержан по подозрению в убийстве
Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; Telegram/Калининградский Следком/su_skr39; 5-tv.ru
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Семилетнего жителя Черняховска объявили в розыск 3 февраля.
Отчим пропавшего в Калининградской области ребенка был задержан по подозрению в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Вечером 3 февраля мать семилетнего мальчика сообщила в полицию о его пропаже. По ее словам, тот сильно поругался с домашними и убежал. К утру он не вернулся.
В Черняховске создали штаб для поисков школьника. Помощь предложили пять тысяч человек. Полиция проверяла семью и ближайшее окружение ребенка, поиски не прерывались ни на минуту. К несчастью, его нашли мертвым.
Как пишет местный портал Клопс.ru, родители ребенка уже сознались в его убийстве. По предварительным данным, которые раскрыл источник сайта, ребенка убили 2 февраля. Отчим рассказал, что спрятал тело в сумку с кирпичами и бросил в водоем недалеко от дома. Матери было известно об убийстве, сразу после произошедшего она уволилась с работы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге расследуют убийство восьмилетнего ребенка и его матери.
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