Подойдет всем? Можно ли употреблять спортивное питание без физических нагрузок

Особой пользы в этом нет. Но если очень хочется…

Спортивное питание противопоказано людям, имеющим аллергию на его компоненты, а также тем, кто бездумно составляет свой рацион. Переход на добавки для спортсменов должен осуществляться после консультации со специалистом, рассказал кандидат медицинских наук Владимир Преображенский в беседе с aif.ru.

Основная цель людей, употребляющих спортивное питание — восстановить энергию, потраченную во время тренировок. Людям, далеким от спорта, нет повода переходить на подобный рацион. При отсутствии физических нагрузок никакого результата не будет.

Переизбыток некоторых веществ, содержащихся в составе спортивного питания, повышает нагрузку на печень. Пострадать могут и другие органы, так что обязательное условие смены рациона — консультация с диетологом и гастроэнтерологом. Правильное решение можно будет принять лишь после полноценного обследования.

Спортивное питание состоит из белков, жиров и углеводов - ни у кого нет противопоказаний к этим веществам. Но анализ крови не будет лишним. Он поможет выявить, например, низкий уровень белка. При таком раскладе даже следует принимать протеины. А вот при диагнозе «почечная недостаточность» необходимо контролировать количество потребляемого белка.

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