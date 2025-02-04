Ответные меры: Китай объявил о введении пошлин на товары из США

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Китай вводит пошлины на уголь, нефть, СПГ и сельхозтехнику из США

Ответные меры: Китай объявил о введении пошлин на товары из США

Фото: www.globallookpress.com/BjÃ’.Ârn Trotzki

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Действовать они начнут с 10 февраля.

Китай вводит ответные меры на американские пошлины в размере 10% и 15%. Об этом говорится в заявлении комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.

Так, с 10 февраля Китай вводит дополнительные пошлины на ряд товаров, импортируемых из США. Речь идет об угле и сжиженном природном газе (СПГ). На них вводится дополнительная пошлина в размере 15%. Меры вводятся и в отношении сельскохозяйственной техники, авто с большим рабочим объемом двигателя и пикапов. Размер дополнительной пошлины составит 10%.

На днях президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Данное решение обусловлено большим количеством нелегальных мигрантов из этих стран. Они, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в Соединенные штаты осуществляются поставки наркотиков, в том числе фентанила.

Как объяснил экономист Эндрю Люн в разговоре с 5-tv.ru, введенные Трампом пошлины приведут к росту потребительских цен в США. Подобный сценарий может привести к ослаблению американской денежной системы, снижению стоимости доллара и потере его господства на мировой арене. Однако для Трампа такие тарифы — «прекрасное оружие, потому что оно основано на американской гегемонии». Подробнее о последствиях введенных пошлин США — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады. Трамп предлагал стране стать 51-м американским штатом, чтобы не платить указанные суммы.

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