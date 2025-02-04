Следователи смогут без суда замораживать операции по счетам подозреваемых

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 520 0

Срок данного ограничения не должен составлять более десяти суток.

В России смогут без суда замораживать операции по счетам подозреваемых

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

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Следователям и дознавателям могут дать право без решения суда приостанавливать операции с банковскими счетами граждан РФ, которых подозревают в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.

Эту поправку планируется внести в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Уточняется, что следователи могут пойти на этот шаг, если есть основания на то, что денежные средства на счету обвиняемого или подозреваемого, авансовые платежи или электронные деньги использовались при совершении преступления.

Срок приостановления операций на банковских счетах не должен составлять более десяти суток. В этот период попавший под ограничения россиянин не сможет пополнить счет или закрыть его, а также снять наличные. В то же время приостановка операций с деньгами на счете не повлечет за собой их изъятия в российский бюджет.

Данный законопроект уже согласовали Минюст, СК, ФСБ, Генпрокуратура, Минфин, Минцифры и Росфинмониторинг.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пенсионер из Петербурга лишился трех миллионов рублей из-за мошенников.

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