Целая схема: сколько россиян отдыхали весь январь и как у них это получилось

Соцопрос показал интересные результаты.

Всего 9% опрошенных россиян отдыхали весь январь. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на соцопрос.

Из них 22% обычно берут отгул на оставшуюся неделю после праздников, а затем уходят в отпуск на две недели. Проворачивают подобное эти люди каждый год.

Всего в опросе участвовали две с половиной тысячи россиян.

Отмечается, что январь — самое невыгодное время для отпусков с экономической точки зрения, так как в этом месяце самое маленькое количество рабочих дней, а значит каждый день сотрудника стоит дороже.

При этом отпускные остаются теми же всегда. Кроме того, в этом году рабочих дней было еще меньше, чем обычно, а значит в это году отдыхать в январе было особенно невыгодно.

Однако многих это не остановило. Более того, многих на такой шаг подтолкнула инфляция, которая за прошлый год составила 9,5%.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономист назвал несколько рабочих способов накопления денег.