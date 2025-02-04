В Москве спасли красноухих черепах, найденных в мусорном баке

В Москве спасли двух красноухих черепах, которых нашли в мусорном контейнере на северо-востоке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и окружающей среды, заявление передает РИА Новости.

Предполагается, что владелец черепах устал от ухода за ними, поэтому решил выкинуть. В департаменте призвали граждан хорошо подумать перед тем, как покупать таких животных. Заводчики отдают их совсем малышами, но многие не задумываются, что диаметр панциря взрослой черепахи может достигать 30 сантиметров.

Причем их нельзя отпускать в водоем, ведь тогда черепахи начнут пожирать всех его обитателей. Тем самым животные нанесут вред столичным биоценозам.

Прежде сообщил, что на Филиппинах три человека умерли и 32 были госпитализированы на после употребления мяса морской черепахи. Этот вид пресмыкающихся находится на грани исчезновения. Черепаху поймали представители коренного племени островного государства — члены общины Тедурай. Они приготовили из мяса рагу. После трапезы начали проявляться симптомы отравления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что енот оставил без электричества пять домов в Норильске. Животное сбежало от хозяйки и нашло убежище внутри трансформаторной подстанции.