Лавров: Запад пытается отстранить РФ, Китай и Иран от сирийского урегулирования

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 46 0

Внутренний диалог в арабской республике пока не заладился.

Фото, видео: Reuters/Zohra Bensemra; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Запад пытается отстранить Россию, Китай и Иран от сирийского урегулирования, чтобы отодвинуть их на второстепенные позиции. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Попытки отстранить от процесса внешнего сопровождения сирийского урегулирования Россию, Китай, Иран едва ли продиктованы добрыми намерениями, а все-таки как раз вскрывают замыслы Запада оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции», — отметил он на XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Лавров также добавил, что необходимо объединение усилий всех внешних игроков, которые так или иначе могут влиять на урегулирование ситуации в Сирии. Внутренний диалог в арабской республике в свою очередь пока не заладился.

Глава МИД обратил также внимание на политику Израиля в Сирии. Он считает, что Тель-Авив хочет взять под контроль палестинские территории на северо-западном берегу реки Иордан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о продолжении поддержки Сирии.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц быстрого обогащения: финансовый гороскоп на февраль 2025

Последние новости

16:12
«Потерял много энергии»: адвокат экс-канцлера Германии Шредера о его состоянии
16:02
Для здорового будущего: в России создан научно-технологический центр мРНК
15:49
Наемный подрывник? Один из погибших в ЖК «Алые паруса» мог быть исполнителем взрыва
15:47
Захарова прокомментировала инструкцию МИД Финляндии для желающих вступить в ВСУ
15:38
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
15:31
Пассажир пострадал при столкновении такси с постройкой на севере Москвы

Сейчас читают

Бывший канцлер Германии Шредер госпитализирован
Оскорбил маму: школьник ударил подростка ножом в екатеринбургской гимназии
Житель Балашихи выкинул собаку с 14-го этажа из-за ссоры с девушкой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год