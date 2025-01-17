Путин: Россия продолжит поддерживать Сирию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Глава государства пожелал, чтобы сирийский народ успешно преодолел сложный переходный период в своей стране.

Фото, видео: Reuters/Орхан Кереман; 5-tv.ru

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Россия продолжит поддерживать Сирию в стабилизации ситуации в стране, однако определять ее будущее должны сами сирийцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Готовы продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления. При этом исходим их того что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога», — сказал Путин.

Глава государства пожелал, чтобы народ Сирии успешно преодолел все вызовы, вставшие перед ним в связи со сложившимся переходным периодом.

В ходе подведения итогов 2024 года Путин опроверг упорно насаждаемое западными СМИ мнение о том, что свержение президента Сирии Башара Асада стало якобы поражением Москвы. Президент отметил, что Россия в целом достигла своих целей в Сирии.

«Вам хочется подать то, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. Мы пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом, мы своей цели достигли», — подчеркнул Путин.

Российский лидер указал на то, что воевавшие в свое время с правительственными войсками Асада группировки претерпели внутренние изменения и сегодня многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения.

В свою очередь Россия, заверил Путин, поддерживает контакты со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и со всеми странами региона. При этом большинство из них желает того, чтобы российские военные сохранили свое присутствие в арабской республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проводят в Кремле переговоры, одна из тем которых — развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии.

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