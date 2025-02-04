«Пыталась встать и не упасть»: Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы вышла на связь

Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы вышла на связь

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Артистка записала обращение после выписки из больницы.

Певица Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы вышла на связь с подписчиками. Свое обращение она опубликовала в соцсетях.

После выписки из больницы артистка, прежде всего, поблагодарила всех за поддержку. Седокова призналась, что переживает в данный момент самый сложный период, который она бы никому не пожелала.

«Я каждый день все это время пыталась просто встать и не упасть, просто пробовать жить дальше», — сказал она.

Фото, видео: Instagram*/annasedokova

Артистка также заявила о намерении продолжать заниматься музыкой.

«Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего — это писать и петь свои песни, давать концерты», — поделилась знаменитость.

Тело Яниса Тиммы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист покончил с собой. В этот же день Седокова сообщила о своей госпитализации. Трагедия произошла через неделю после развода спортсмена с певицей. Пара прожила в браке четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что овдовевшая невестка Понаровской обратилась к покойному мужу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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