Звездный апокалипсис: за два дня на Солнце произошло 40 вспышек

Серьезной угрозы для Земли в ближайшее время нет.

Солнце за два дня проявило повышенную активность, зафиксировав 40 солнечных вспышек, из которых 13 оказались вспышками класса M. Это событие привлекло внимание астрономов и геофизиков, которые ежедневно отслеживают поведение звезды и ее влияние на Землю. Сообщение об этом появилось на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) 4 февраля.

Солнечные вспышки происходят, когда на поверхности Солнца выделяется огромное количество энергии, которая может проявляться в виде ярких световых вспышек и всплесков рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Эти события способны оказывать влияние на магнитосферу Земли, вызывая геомагнитные бури, которые могут нарушать работу спутников, связи и навигационных систем, а в некоторых случаях даже вызывать отключение электроэнергии.

«На Солнце была зарегистрирована вспышка класса M4.7. За последние два дня мы наблюдаем активность, которая в сумме составила 40 вспышек, 13 из которых относятся к классу M. Это действительно указывает на рост солнечной активности», — сообщается в заявлении ИКИ РАН.

Несмотря на значительное количество вспышек, ученые уверены, что в данный момент не наблюдается экстремальной активности, которая могла бы вызвать серьезные последствия для Земли. Энергия солнечных вспышек в основном рассеивается через множество мелких и средних событий, не приводя к сильным выбросам, которые способны нанести масштабный ущерб. Поэтому в настоящий момент угрозы для нашей планеты нет, хотя ситуация требует постоянного мониторинга.

«Сейчас мы не фиксируем серьезных солнечных взрывов, которые могли бы оказать разрушительное воздействие. Но в ближайшие два-три дня активность на Солнце будет продолжаться, и это, конечно, требует внимательного наблюдения», — добавили ученые.

Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности излучения: A, B, C, M и X. Классы A и B — это слабые вспышки, которые оказывают минимальное влияние на Землю, тогда как вспышки класса M и X могут вызывать более серьезные геофизические последствия, такие как геомагнитные бури. X-вспышки, как правило, представляют наибольшую угрозу для земных технологий и инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о четырех мощных вспышках на Солнце.