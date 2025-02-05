Госдеп США сделал исключения из режима заморозки помощи другим странам

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

До этого была также приостановлена программа поддержки Украины.

Госдеп США сделал исключения из режима заморозки помощи другим странам

Фото: www.globallookpress.com/ Valerie Plesch

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Госдеп США ввел новые масштабные исключения из режима приостановки помощи другим странам. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на совместной с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом пресс-конференции.

По его словам, программу поддержки пришлось временно заморозить в целях определения целесообразности реализуемых мер. Поэтому после проверки некоторые из них были возобновлены, а именно те, которые «укрепляют безопасность Америки».

«Эти полные и комплексные исключения действуют уже около недели», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что значительная часть программ возобновлена. При этом у США нет в планах ограничивать полностью зарубежную помощь. Он объяснил, что новая администрация намерена сделать ее «осмысленной» и соответствующей национальным интересам страны.

Assосiated Press ранее сообщало, что после заморозки президентом США Дональдом Трампом финансирования зарубежных программ без зарплат могут остаться украинские чиновники. По разным оценкам, до 90% всех денег Киева было западной помощью.

Прекращение финансирования уже сохраняет в американском бюджете примерно по одному миллиарду долларов ежедневно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Китай объявил о введении пошлин на товары из США.

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