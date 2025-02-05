Мальчик или девочка: Александр Петров с женой Викторией узнали пол ребенка

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Александр Петров с беременной женой Викторией узнали пол ребенка

Беременная жена Александра Петрова рассекретила пол будущего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Влюбленные провели гендер-пати в кругу самых близких.

Актер Александр Петров и его жена Виктория в конце декабря 2024 года рассказали о том, что скоро станут родителями. Раскрылись новые подробности о беременности будущей мамы. Близкий к паре источник поделился ими с изданием Super.

Отдыхая на Мальдивах с любимой, Александр уже выкладывал несколько снимков. Фанаты артиста пробовали понять по форме живота девушки, ребенка какого пола она ожидает, и высказывали предположения.

Но к чему гадать, когда правда уже известна. Источник из окружения Петрова передает, что у знаменитости родится сын. Об этом семейная пара объявила на модной вечеринке — гендер-пати — которая состоялась в кругу родственников и самых близких друзей.

Также уточнялось, что Виктория всегда мечтала о том, чтобы подарить жизнь именно мальчику. О беременности супруга актера узнала в Тобольске, когда находилась вместе с мужем на съемках. Новостью они сразу же поделились с родными по видеосвязи.

Мама Виктории сначала подумала, что ее разыгрывают. А родительница самого артиста поверила моментально — она заплакала от счастья.

«Беременность Виктории протекает хорошо. Ее мама (у нее шестеро своих детей. — Прим. ред.) регулярно дает дочери советы и поддерживает. Девушка не боится родов — по крайней мере, именно так она говорит близким», — сообщает инсайдер.

Влюбленная пара весьма неожиданно поженилась в сентябре 2023 года. Артист вспоминал, он это серьезное для многих решение он принял после всего пары свиданий с Викторией. Тогда Петров закончил отношения с актрисой Стасей Милославской, длившееся четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что беременная жена Саши Петрова впервые вышла в свет.

-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
98.53
-1.41 102.69
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:19
Или за стол, или в постель: как лишний вес влияет на либидо мужчин и женщин
9:17
«Мы тут не за хлебом пошли»: как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе
9:05
«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
9:04
Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт
9:02
Тарасова сомневается в приезде фигуристов из России на похороны Волянской в США
8:47
Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Краснодарском крае

Сейчас читают

В России могут обязать работодателей оборудовать помещения для кормления детей
Боевая работа расчета БПЛА СКАТ 350 М в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год