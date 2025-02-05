Мальчик или девочка: Александр Петров с женой Викторией узнали пол ребенка

Влюбленные провели гендер-пати в кругу самых близких.

Актер Александр Петров и его жена Виктория в конце декабря 2024 года рассказали о том, что скоро станут родителями. Раскрылись новые подробности о беременности будущей мамы. Близкий к паре источник поделился ими с изданием Super.

Отдыхая на Мальдивах с любимой, Александр уже выкладывал несколько снимков. Фанаты артиста пробовали понять по форме живота девушки, ребенка какого пола она ожидает, и высказывали предположения.

Но к чему гадать, когда правда уже известна. Источник из окружения Петрова передает, что у знаменитости родится сын. Об этом семейная пара объявила на модной вечеринке — гендер-пати — которая состоялась в кругу родственников и самых близких друзей.

Также уточнялось, что Виктория всегда мечтала о том, чтобы подарить жизнь именно мальчику. О беременности супруга актера узнала в Тобольске, когда находилась вместе с мужем на съемках. Новостью они сразу же поделились с родными по видеосвязи.

Мама Виктории сначала подумала, что ее разыгрывают. А родительница самого артиста поверила моментально — она заплакала от счастья.

«Беременность Виктории протекает хорошо. Ее мама (у нее шестеро своих детей. — Прим. ред.) регулярно дает дочери советы и поддерживает. Девушка не боится родов — по крайней мере, именно так она говорит близким», — сообщает инсайдер.

Влюбленная пара весьма неожиданно поженилась в сентябре 2023 года. Артист вспоминал, он это серьезное для многих решение он принял после всего пары свиданий с Викторией. Тогда Петров закончил отношения с актрисой Стасей Милославской, длившееся четыре года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что беременная жена Саши Петрова впервые вышла в свет.