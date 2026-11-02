Германия может отказаться от проведения ЧМ по хоккею из-за возвращения России

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В стране опасаются бойкота со стороны других сборных.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Германия может отказаться от проведения Чемпионата мира по хоккею. Все из-за возвращения России на международную арену. В Немецком хоккейном союзе уже подтвердили, что такой вариант рассматривается.

Германия сама должна принять матчи в двух городах, но теперь ссылается на некие проблемы с безопасностью и дополнительные расходы. Еще одна причина — немецкие власти опасаются политического скандала и бойкота со стороны других сборных.

Международная федерация хоккея (IIHF) может заменить сборную Украины российской командой на чемпионате мира 2027 года.

Ранее конгресс IIHF постановил, что после возвращения российская сборная должна выступать на прежнем уровне, и теперь федерации предстоит решить, как выполнить это условие с учетом числа участников, расписания матчей и телевизионных прав. При этом Украина стала последней командой, прошедшей отбор на турнир.

Совет IIHF обсудит вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) 2–3 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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