Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст в суд на первую леди

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 569 0

Журналистка из Франции подаст в суд на супругу Макрона

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка подаст в суд на первую леди

Фото: Berzane Nasser/ABACA/ТАСС

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Жалобу француженка направит в ближайшее время.

Французская журналистка Наташа Рей подаст в суд Парижа на супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Это та самая гражданка, которую осудили за заявления о том, что первая леди страны якобы родилась мужчиной. Об этом заявил адвокат Рей Франсуа Данглеан в беседе с РИА Новости.

«Мы подадим жалобу судебному следователю в Париже против тех лиц, которым удалось добиться осуждения Рей в рамках этого мошеннического приговора, а также против судьи апелляционного суда Кана и против судьи кассационного суда. Жалоба будет направлена прямо против Брижит Макрон-Тронье», — сказал он.

Также журналистка намерена подать в суд на брата супруги Макрона — Жана-Мишеля Тронье, на их адвоката, а еще жалоба будет направлена против трех судей, «сфальсифицировавших процесс». Заявление француженка подаст в ближайшее время.

Жена Макрона — мужчина?

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до выборов президента Франции, местная журналистка Наташа Рей выступила с заявлением, что занимается расследованием в отношении первой леди. По ее словам, Брижит — бывшая школьная учительница Макрона, старше своего супруга на 24 года, она родилась мужчиной. Причем изначально первую леди звали Жан-Мишель. Заявление было опубликовано на YouTube-канале Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс). Ролик быстро распространился в сети и СМИ.

Летом 2023 года апелляционный суд Кана признал Рей и Руа виновными в клевете. Через год им назначили штрафы в размере 13,5 тысячи евро. В марте 2024-го Макрон заявил, что «ложная информация и сфабрикованные сюжеты» — это худшее, с чем ему приходится сталкиваться на посту президента.

Как подчеркнул Данглеан, против Рей было инициировано два иска. Один касался жалобы Брижит Макрон и его брата, другой — заявления экс-членов семьи первой леди по первому браку — Жана-Луи и Катрин Озьер, проживающих в Нормандии.

В конце января 2023 года американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что Брижит Макрон — мужчина. Она призвала ее друзей и знакомых поделиться фотографиями, сделанными в школьные годы или во время студенчества женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Эммануэля Макрона снова обвинили во лжи.

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