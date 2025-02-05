Технологии на страже страны: на выставке НАИС показали системы противодействия БПЛА

Они способны отражать атаки как квадрокоптеров, так и беспилотников самолетного типа.

На выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025 показали новейшие технологии в сфере защиты гражданских и военных объектов от атак БПЛА. Как рассказал вице-президент проектно-монтажного центра «Авангард» Александр Нефедьев, существующие на данный момент системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов способны оказывать противодействие как квадрокоптерам, так и БПЛА самолетного типа.

«На стенде на текущий момент выведена программная оболочка нашего продукта. На текущий момент мы видим существующий, действующий объект — это аэропорт Пулково, который относится к объекту транспортной инфраструктуры. Там установлен радиолокатор, который позволяет обнаружить беспилотники самолетного типа на дистанции 20 километров, сопроводить их и при необходимости выдать целеуказание для противодействия данному устройству», — рассказал Нефедьев.

И если беспилотники самолетного типа подлежат только огневому уничтожению, то с квадрокоптерами все иначе — разработанные в России системы способны воздействовать на них на расстоянии, вызывая их поломку или возврат к отправителю.

«Также данный радиолокатор может предоставить информацию на порядка шести километров о возникновении угрозы со стороны беспилотника квадрокоптерного типа. Также в этот комплекс интегрированы средства радиоэлектронного подавления. На квадрокоптеры это подействует, и объект будет либо подавлен, либо объект зависнет, либо объект вернется к месту запуска», — объясняет специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации (НАИС) объединит более 140 компаний-поставщиков оборудования и технологий из России, Белоруссии, Китая и Ирана.