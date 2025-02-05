Более 9,7 тысячи фонарей установили в московских дворах в 2024 году

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 14 0

Больше всего их появилось в ТиНАО, ЦАО и ВАО.

Более 9,7 тысячи фонарей установили в московских дворах в 2024 году

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы 

В прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства установили в столичных дворах свыше 9,7 тысячи фонарей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это комфорт и безопасность жителей. Количество приборов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве ежегодно растет и уже превышает один миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2024 году установили 9755 дополнительных опор освещения», — отметил Петр Бирюков.

Больше всего фонарей появилось в ТиНАО (3510), ЦАО (1092) и ВАО (841). При установке опор освещения используют светодиодные светильники, так как энергосбережение — это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30 процентов экономичнее натриевых и галогеновых ламп, а еще они отличаются теплым белым светом.

Петр Бирюков напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуют умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением. Так удается регулировать яркость, проверять напряжение и контролировать его работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин поручил продолжить работу над обновлением противопожарной службы и службы спасения на водах в Москве. 

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