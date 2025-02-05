Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за час сбили пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 19:00 до 20:00 мск, отметили в военном ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны России (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника. ВСУ пытались атаковать регионы России. Над Курской областью были перехвачены два дрона, и столько же аппаратов сбили над территорией Белгородской областью.