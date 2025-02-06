Мизулина заявила о перспективе разблокировке соцсети Х

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Мизулина: государству можно задуматься о разблокировке соцсети Х

Мизулина предположила скорую разблокировку Х

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

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Глава Лиги безопасного интернета уверена, что на платформе многое изменилось.

Есть вероятность того, что в ближайшее время поднимется вопрос о разблокировке социальной сети Х. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС.

По ее словам, на платформе Х — бывшей Twitter — с момента блокировки многое изменилось. Деструктивного контента, как и цензуры, там стало меньше. Это может быть основанием для пересмотра решения о блокировке.

«Но, конечно, здесь важно опираться на факты, и я думаю, что эти факты может дать Роскомнадзор: сколько материалов по требованию ведомства на данный момент удалено платформой и сколько остается неудаленными», — подчеркнула Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также отметила, что даже если Х вновь заработает в России, совсем не факт, что он будет все также популярен.

В Госдуме уже отреагировала на это заявление. Глава комитета по информполитике Сергей Боярский не согласился с высказанным Мизулиной мнением. Он сказал, что пока не наблюдает попыток со стороны этой платформы сблизится с нашим правовым пространством. Поэтому и обсуждать пока нечего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец SHAMAN не опровергает слухи о будущей свадьбе с Екатериной Мизулиной.

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