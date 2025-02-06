У соучастника убийства Дугиной нашли 80 бланков украинских водительских прав

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 17 0

Вскрылись новые подробности трагедии, случившейся в 2022 году.

У соучастника убийства журналистки Дугиной нашли 80 бланков украинских водительских прав

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Следователи обнаружили 80 поддельных бланков украинских водительских прав в ходе обыска квартиры соучастника убийства журналистки Дарьи Дугиной — Андрея Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Кузнецов осужден за изготовление поддельных документов для исполнительницы убийства публицистки украинки Натальи Вовк.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли фальшивые бланки водительских прав, изготовленные при помощи трафаретной и офсетной печати. Также были найдены десять поддельных бланков украинских свидетельств о регистрации автомобилей.

Убийство Дарьи Дугиной

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее машину подорвали, когда она направлялась в Москву из деревни Захарово. Дугина ехала за рулем Toyota Land Cruiser. Журналистке было 29 лет.

ФСБ вскоре раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая, согласно данным следствия, действовала в интересах украинских спецслужб.

Андрей Кузнецов вместе с подельником Александром Сучковым изготовили фальшивые документы, которые впоследствии были использованы для облегчения совершения убийства Дугиной. Соучастники преступления отправились в колонию на три с половиной года.

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