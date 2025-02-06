Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Данное судебное решение распространяется на всю страну и является бессрочным.

Суд заблокировал указ Трампа по гражданству

Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Talatene

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Суд заблокировал указ президента США Дональда Трампа по гражданству. Об этом сообщает газета New York Times.

Окружной суд штата Мэриленд вынес предварительный запрет на указ президента, ограничивающий право получать гражданство США по праву рождения на территории государства.

Данное судебное решение распространяется на всю страну и является бессрочным. Отменить его может только вышестоящий суд.

По указу Трампа дети, рожденные в Штатах после 19 февраля, больше не будут гражданами страны по умолчанию. Ограничение касается наследников иммигрантов без документов, а также детей, рожденных от родителей без гражданства и от тех, кто находится в стране нелегально или временно (студенты, туристы — Прим.ред.).

Судья Дебора Л. Бордман прокомментировала свое решение.

«Указ противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту Верховного суда и противоречит 250-летней истории гражданства нашей страны по рождению», — заявила Бордман.

Пресс-служба Белого дома уже отреагировала на блокировку указа. Представители президента говорят, что Трамп хочет положить конец пренебрежению и злоупотреблению иммиграционными законами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп запретил трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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