Такого еще не было: администрация Трампа готовит проект реформы ВОЗ

В планах — назначить на пост главы организации американца.

Еще одна инициатива Белого дома — реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщает Reuters.

Одним из новшеств должно стать назначение на должность главы организации американца — впервые в ее истории. При этом США собираются также назначить специального посланника, который будет курировать реформы.

Как считают в Вашингтоне, именно это должно вернуть Штатам лидерство в ВОЗ и повысить ее эффективность. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.

Лишившись американских взносов, генеральный директор организации объявил о сокращении расходов, в том числе — на командировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом рассматривает вопрос перехода Сектора Газа под долгосрочное управление Соединенными Штатами. Об это заявил Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Нетаньяху.