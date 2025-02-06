Такого еще не было: администрация Трампа готовит проект реформы ВОЗ

Эфирная новость 40 0

Reuters: администрация Трампа готовит проект реформы ВОЗ

Фото, видео: Reuters/Denis Balibouse; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В планах — назначить на пост главы организации американца.

Еще одна инициатива Белого дома — реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщает Reuters.

Одним из новшеств должно стать назначение на должность главы организации американца — впервые в ее истории. При этом США собираются также назначить специального посланника, который будет курировать реформы.

Как считают в Вашингтоне, именно это должно вернуть Штатам лидерство в ВОЗ и повысить ее эффективность. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.

Лишившись американских взносов, генеральный директор организации объявил о сокращении расходов, в том числе — на командировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом рассматривает вопрос перехода Сектора Газа под долгосрочное управление Соединенными Штатами. Об это заявил Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Нетаньяху.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Патрушев и глава Нижегородской области обсудили развитие перевозок по Волге
19:01
Не только рыба: в каких продуктах содержится витамин D
18:45
Оперативное решение вопросов: почему инвестпортал Москвы востребован среди горожан
18:35
В МИД России заявили о готовности решать вопрос с регистрацией Русского дома в Баку
18:29
В кинотеатрах России вышла драма «Сент-Экзюпери»
18:29
Патрушев: РФ должна ускорить строительство объектов в сфере обращения с отходами

Сейчас читают

Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге
«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год