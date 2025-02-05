Когда с Канадой не получилось: США рассматривают вопрос владения Сектором Газа

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Трамп: США рассматривают вопрос долгосрочного владения Сектором Газа

Фото, видео: Reuters/Kai Pfaffenbach; 5-tv.ru

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В ХАМАС уже отреагировали на заявления Дональда Трампа.

Белый дом рассматривает вопрос перехода Сектора Газа под долгосрочное управление Соединtнными Штатами. Об это заявил Дональд Трамп по итогам встречи с израильским премьером Нетаньяху.

По словам президента США, американцы готовы занять палестинский анклав и заниматься его восстановлением. При этом Трамп отметил, что сейчас Сектор Газа вообще непригоден для жизни и назвал его «площадкой под снос», а палестинских беженцев, по его мнению, нужно переселить в Египет и Иорданию. Но не уточнил за чей счет.

«США готовы занять сектор Газа! И мы хорошо поработаем там. Мы готовы понести ответственность за обезвреживание неразорвавшихся бомб и других вооружений, расчистим местность, избавимся от разрушенных зданий», — прокомментировал Трамп.

В ХАМАС уже назвали планы Трампа по переселению беженцев неприемлемыми и подчеркнули, что это лишь «рецепт для создания еще большого хаоса и напряженности в регионе».

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