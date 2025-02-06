Не только рыба: в каких продуктах содержится витамин D

Впервые уникальный микроэлемент был синтезирован 97 лет назад.

Ровно 97 лет назад химикам удалось синтезировать один из важнейших микроэлементов в природе — витамин D. 5 февраля официально признано «днем рождения» уникальной добавки. В современном мире ограничений в источниках получения витамина почти нет. Этим в беседе c Life.ru поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

Во всех регионах России можно отыскать богатые витамином D продукты, доступные каждому. Например, рыбу — ее можно купить в любом городе, даже там, где нет морей и рек.

Эксперт отметила, что жирная рыба занимает твердую позицию в списке лидеров по содержанию микроэлемента. Самые лучшие варианты — печень трески или минтая. Однако не менее полезно употреблять в пищу и других морских жителей из-за наличия в них, помимо витамина D, омега-3-6-9 жирных кислот.

Врач-диетолог порекомендовала употреблять разные продукты в зависимости от региона проживания. Так, если на Дальнем Востоке проще приобрести рыбу или икру, то в Центральной России или на Юге легче пополнить запасы в холодильнике свиным салом. Особое же преимущество есть у столичного покупателя, рацион которого зависит только от бюджета.

Для тех, кто ограничен в средствах, выход все же есть — микроэлемент содержится и в молоке, и в сметане, а также в сливках, подчеркнула эксперт.

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