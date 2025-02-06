Путин заявил о работе ученых из РФ над превосходящими западные аналоги решениями

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 46 0

Путин: ученым из РФ нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Президент отметил ряд деятелей науки за особые заслуги.

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские ученые занимаются разработкой технологий, которые превосходят западные образцы. Об этом стало известно на вручении премий в области науки и инноваций молодым ученым в Кремле.

В своем недавнем обращении Путин акцентировал внимание на значительных задачах, которые стоят перед нынешними аспирантами и студентами. Он отметил, что молодежи предстоит решать крупные и исторически важные вопросы, разрабатывая продукты и технологии, способные превзойти зарубежные аналоги. Президент подчеркнул, что вклад молодых ученых является жизненно важным для достижения национальных целей страны.

«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам предстоит решать, действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги», — сказал он.

Путин также поздравил людей науки с приближающимся профессиональным праздником, выразив благодарность за их самоотверженность и служение прогрессу. В своем выступлении он выделил значимость роли наставников, которые содействуют развитию знаний и навыков у молодых специалистов.

В завершение мероприятия президент вручил премии в области науки и инноваций. Елена Корочкина, доктор ветеринарных наук и профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, была отмечена за создание эффективных методов в сфере животноводства.

Также премии получили Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, кандидаты химических наук, за свои достижения в разработке технологий многокомпонентных ферритов и керамических изделий для СВЧ-радиоэлектроники. Наталья Черкашина, доктор технических наук и ведущий сотрудник Белгородского государственного технологического университета, была награждена за создание радиационно-защитных композитов для обеспечения безопасности космонавтов. Эти достижения подчеркивают важность научных исследований для дальнейшего развития страны на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил президента Южной Осетии Гаглоева с Днем рождения.

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