Захарова: Россия соразмерно ответит на ограничения для своих дипломатов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

В западных СМИ сообщили об очередном пакете антироссийских санкций на свободу передвижения и сроки пребывания сотрудников МИД РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eduardo Parra; 5-tv.ru

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Россия даст адекватный ответ на потенциальные ограничения для своих дипломатов в странах Европейского Союза. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга.

Она отметила, что в западных медиа начали появляться утечки о планах ряда стран ЕС включить в новый пакет санкций меры, касающиеся свободы передвижения и сроков пребывания российских дипломатов. Захарова уверенно подтвердила достоверность этой информации и акцентировала внимание на том, что Россия будет готова к решительным действиям в ответ на подобные шаги.

«Мы уверяем, что в случае реализации этих деструктивных намерений ответные меры последуют незамедлительно», — подчеркнула дипломат.

Примечательно, что совсем недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о необходимости «креативного использования» замороженных активов Российской Федерации с целью оказания помощи Украине в условиях продолжающегося конфликта. В своем выступлении она акцентировала внимание на том, что Евросоюз должен продемонстрировать Кремлю, что затягивание ситуации в Незалежной приведет к серьезным последствиям для России.

По словам официального представителя МИД РФ, чем дольше продолжаются боевые действия и неопределенность в регионе, тем выше стоимость, которую будет вынуждена заплатить РФ за свои действия. Таким образом, фон дер Ляйен призвала создать условия, при которых Москва поняла бы, что ее действия имеют реальную цену и что международное сообщество будет готово применять дополнительные меры для защиты своих интересов и поддержания безопасности в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Захарова прокомментировала инструкцию МИД Финляндии для желающих вступить в ВСУ.

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