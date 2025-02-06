Покорение космоса и развитие биотехнологий: Путин вручил награды молодым ученым

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Торжественная церемония прошла в преддверии Дня российской науки.

Фото, видео: Сергей Савостьянов/ТАСС; 5-tv.ru

В России должны создаваться такие продукты, которые превзойдут иностранные аналоги. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, вручая государственные премии в области науки и инноваций молодым ученым.

Они своими разработками уже внесли вклад в технологический суверенитет страны, некоторые открытия внедрили в производство. После торжественной церемонии, встреча продолжилась за чашкой чая, где говорили о покорении космоса и вполне земных проектах, выяснил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Как показал 2024 год — эпоха санкций для России стала временем научного «БУМа». На новые проекты потратили полтора триллиона рублей. Но и отдача видна сразу — десятки разных направлений, где теория воплощается в практику.

Представительский кабинет Кремля. На встрече с Владимиром Путиным ученые со всех уголков России –их новейшие разработки уже сейчас внедряют в производство.

«Хотел бы от души поздравить вас с предстоящим праздником, и прошу передать слова самой искренней благодарности вашим и школьным учителям — с этого все начинается, преподавателям и профессорам, научным руководителям и коллегам по лабораториям и исследовательским центрам», — начал президент России.

Это уже многолетняя традиция: в преддверии Дня науки Владимир Путин вручает президентские премии ученым — лучшим из лучших в своем деле.

Проекты Натальи Черкашиной — планетарного уровня. В лаборатории Белгородского университета она создает антирадиационный материал для обшивки космических станций и скафандров. Возможно, именно он защитит тех, кто отправится в будущую лунную миссию.

«Космонавты могут летать в космосе около трех лет, и значительно ухудшается их здоровье. А использование нашего материала позволит увеличить срок пребывания космонавтов до шести лет без ухудшения их здоровья», — поделилась ведущий научный сотрудник БГТУ имени Шухова Наталья Черкашина.

Главная миссия биотехнолога Елены из Петербурга вполне себе земная — она работает над тем, чтобы повысить КПД животноводческих ферм, а еще точнее — увеличить приплод рогатого скота.

«Мы должны разрабатывать способы, которые будут помогать высокорепродуктивному животному реализовать свой репродуктивный потенциал, по-простому говоря — стать матерью, выносить потомство», — сообщила доцент кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий СПБГУ Елена Корочкина.

От генетики до высоких технологий — благодаря новым научным разработкам мы становимся независимыми там, где еще недавно превалировал импорт: медицина, новые материалы, программное обеспечение.

«Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время. Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги. Обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых перспективных областях», — заявил российский лидер.

Физики Попков и Мартинсон создали новые материалы с применением оксида железа — они повысят эффективность работы электроники, в том числе и военной. Расходы на науку растут год от года. Уже в 2025-м на ее развитие потратят один триллион 700 миллиардов рублей.

Причем вкладывать больше будут и в фундаментальные исследования, и в практическую работу, ускоряя путь изобретения от идеи до станка и конвейера.

«На развитие науки вместе с отечественными компаниями сконцентрируем необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития к 2030 году, нарастим не менее, чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по объемам финансирования науки», — отметил президент.

Фундаментальные исследования теперь довольно быстро проходят путь от идеи до конвейера. Во многом благодаря энергии и предприимчивости изобретателей — ведь большинству из них от 35 до 40 лет. Лицо современной науки стремительно молодеет.

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