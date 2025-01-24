«С соблюдением всех требований»: Патрушеву показали процесс проектирования атомных подлодок
Патрушеву показали процесс проектирования атомных подлодок в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Помощник президента РФ посетил морское бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев посетил морское бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге, где ему показали процесс проектирования атомных подлодок.
«Проектирование не является самоцелью. Цель в любом случае только одна — это создание корабля в должной стройке, заданной стоимости и с соблюдением всех требований технического задания», — отметил генеральный директор бюро Владимир Дорофеев в ходе экскурсии.
Помощник президента РФ также обсудил с главой «Малахита», представителями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), федеральных ведомств и региональных органов власти перспективы развития морского бюро.
Патрушев акцентировал внимание на то, что необходимо активнее развивать имеющиеся знания и опыт в сфере конструирования технических средств для исследования Мирового океана. Также была отмечена важность сохранения «Малахитом» лидерства в интеграции новейших видов вооружения на подводных лодках.
Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев рассказал о достижении технологического суверенитета РФ.
Читайте также
86%
0.82 103.66
0.42
Нашли ошибку?