«С соблюдением всех требований»: Патрушеву показали процесс проектирования атомных подлодок

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

Патрушеву показали процесс проектирования атомных подлодок в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Помощник президента РФ посетил морское бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев посетил морское бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге, где ему показали процесс проектирования атомных подлодок.

«Проектирование не является самоцелью. Цель в любом случае только одна — это создание корабля в должной стройке, заданной стоимости и с соблюдением всех требований технического задания», — отметил генеральный директор бюро Владимир Дорофеев в ходе экскурсии.

Помощник президента РФ также обсудил с главой «Малахита», представителями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), федеральных ведомств и региональных органов власти перспективы развития морского бюро.

Патрушев акцентировал внимание на то, что необходимо активнее развивать имеющиеся знания и опыт в сфере конструирования технических средств для исследования Мирового океана. Также была отмечена важность сохранения «Малахитом» лидерства в интеграции новейших видов вооружения на подводных лодках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев рассказал о достижении технологического суверенитета РФ.

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