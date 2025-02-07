Граната для обезьяны: спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие

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Bloomberg: США представят план по Украине на Мюнхенской конференции

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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США находятся в процессе подготовки «плана по Украине».

Нехватка техники и личного состава, а так же критическая ситуация на фронте заставили президента* Украины Владимира Зеленского вновь затребовать себе ядерное оружие. На Западе от этих просьб уже трясет, ведь все прекрасно понимают, что нельзя давать обезьяне гранату.

Вот как эту мысль сформулировал спецпосланник главы США Дональда Трампа по Украине в своем интервью Fox News.

«Вероятность того, что Украина получит обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малой и нулевой. Давайте будем честными, мы знаем, что этого не произойдет», — говорится в материале.

Это интервью вышло в преддверии Мюнхенской конференции. О том, что именно на этой встрече Штаты собираются представить свой план действий по Украине со ссылкой на анонимные источники сообщает Bloomberg. Там будет и про заморозку боевых действий по линии фронта, и проведение выборов на Украине, и, возможно, о европейской энергетической безопасности, которую Киев поставил под угрозу.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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