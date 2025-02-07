В России разработан ГОСТ для работы беспилотников на стройках

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России может снизить расходы застройщиков, а также сократить сроки работ и повысить их качество. Дроны смогут собирать детальную информацию о местности, вести съемку с низких высот и передавать изображения с высоким разрешением. Кроме того, они быстрее предоставляют цифровые данные для конструирования 3D-модели местности или цифрового двойника объекта. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные корреспондентами URA.RU.

Зампред правительства Марат Хуснуллин рассказал журналистам о новом ГОСТ Р, с которым дроны можно будет применять при возведении объектов. По его словам, в стране реализуется национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который призван обеспечить технический государственный суверенитет в данной области.

«Безусловно, их использование в строительстве является перспективным направлением. Это и мониторинг строительства, и контроль безопасности, и транспортировка грузов и материалов, и, конечно, выполнение геодезических работ с высокой точностью и эффективностью», — заявил Хуснуллин.

В разработке ГОСТ Р «Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования» приняли участие 30 профильных ведомств. Он устанавливает требования к оценке точности собранных дронами данных. Как полагает главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев, стандарт нужен для регулирования договорных отношений между государством, заказчиками и подрядчиками.

«Договор, в котором нет опоры на документы, может привести к злоупотреблениям как со стороны исполнителей, так и заказчиков. Поэтому ГОСТ, в котором приписаны точные требования, снижает угрозы некачественного выполнения госзаказа и возможные ошибки», — сказал Валиев.

Сегодня дроны в основном помогают при строительстве и проектировании линейных объектов — дорог, железнодорожных путей, газопроводов. Развитие технологий ведет к расширению функционала и внедрению БПЛА в строительство жилья и социальных объектов. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию пятую часть производимых гражданских беспилотников.

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