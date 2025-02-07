История в деталях: как режиссерам удалось переместить зрителей «Красного шелка» в начало XX века

Эффекта максимального погружения в эпоху добились создатели исторического детективного экшена «Красный шелк». От старинных бокалов в вагоне ресторане — до точной копии булавки XX века на костюме царского агента!

При создании картины внимание уделяли каждой детали. Декорации, костюмы, и главное — оружие. Все, что появляется в кадре — выглядит в точности как сто лет назад! Как это удалось — выяснил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Уровень перфекционизма — покрывать искусственным снегом заснеженный зимний лес. Просто, чтобы улучшить рельеф сугробов в кадре. Все элементы шпионского экшена «Красный шелк» работают только, если вызывают доверие зрителя. Отсюда один из принципов съемки: максимальное внимание к деталям.

Для натурных кадров выезжал настоящий паровоз с настоящим углем в топке и настоящим гудком. А вот интерьеры поезда конца 1920-х годов пришлось создавать заново в отдельном павильоне.

«Мы выстроили целый состав. Увеличенный в размерах, он стоял на рессорах. И стояли экраны слева и справа», — отметил продюсер, актер Гоша Куценко.

И вагоны наполнили шикарными деталями. Кожа, дерево, рельефные обои в купе первого класса. Глубочайшее погружение в эпоху.

«Там были проработаны детали, которых даже не было видно в кадре. То есть, мыльницы — они были фарфоровые и старые», — поделился актер Жаргал Бадмацыренов.

«Продюсеры, представители партнеров приходили, смотрели, наслаждались, трогали руками. Некоторые брали печеньку на зуб. Оно оказывалось настоящим», — рассказал продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

Аккуратно расставляли старинные бокалы в баре вагона-ресторана. В том числе и для того, чтобы все это потом разнести вдребезги.

Костюм на бывшем царском агенте в исполнении Милоша Биковича даже не помялся. Его образ тоже отточен — вплоть до модной в то время булавки для воротника. Да и сам персонаж соткан из важных мелочей.

«Он сразу играет на нескольких полях. Он помнит детали очень хорошо. И это и есть его сила сверхъестественная. Поэтому он так хорош в своем ремесле — шпионаж и контршпионаж», — отметил актер Милош Бикович.

И в том как врагами мебель ломать.

На создание экшена в фильме не пожалели даже дорогого реквизита. А оружие подобрано настолько точно, что играет свою роль.

Винтовка Мосина, она же «трехлинейка» в руках молодого красноармейца. В 20-х годах почти безальтернативный вариант. Пистолет-пулемёт Томпсона у китайского товарища — в то время в Китае как раз такие ценили. Герой Гоши Куценко прошел Первую мировую и Гражданскую поэтому — «товарищ маузер». И наконец, знаменитый Кольт у бывшего царского агента. Такой до сих пор ценят профессионалы в стрелковых клубах.

«Кольт М1911 — настоящей прорыв инженерной мысли начала XX века. Вот мы сами его в руки брать не будем, а нашего инструктора Андрея попросим показать. У него уже есть, во-первых, флажковый предохранитель. Во-вторых, пассивный предохранитель сзади на рукоятке. В-третьих, затворная задержка, которая позволяет быстро пистолет перезаряжать», — рассказал Синеок.

Тот самый Кольт, «который уравнял всех в правах», любят за точность, мощность. И надежность.

«Можно сразу сказать, что данный пистолет тяжелый. То есть, проблематично было бы носить его каждый день в кобуре», — говорит инструктор стрелкового клуба Андрей Горланов.

И в «Красном шелке» этот пистолет прекрасно сыграл. В паре с Биковичем.