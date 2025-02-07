ФСБ задержала женщин-агентов украинских спецслужб за подготовку терактов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Сотрудники ФСБ РФ задержали четырех агентов спецслужб Киева

Украинские шпионы: ФСБ РФ задержали четырех завербованных террористок

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали четырех агентов спецслужб Киева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Орган по обеспечению охранной деятельности государства успешно выявил и задержал в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, завербованных украинскими спецслужбами. Их целью было совершение терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.

Задержанные прошли специальную подготовку, включая обучение обращению с оружием, взрывчатыми веществами и управлению беспилотниками.

«В ходе обысков по местам их проживания изъято значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами», — сообщили в ЦОС.

Уголовные дела возбуждены по статьям террористической направленности, максимальное наказание может составить до 30 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших в организации преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецпосланник Трампа оценил шансы Киева получить ядерное оружие.

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