Песков считает отказ Франции выдать визу российским журналистам дискриминацией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Страна запретила въезд двум сотрудникам «Известий».

Песков считает отказ Франции выдать визу российским журналистам дискриминацией

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отказ Франции в визе российским журналистам можно считать дискриминацией. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

На вопрос о том, можно ли считать дискриминацией отказ французской стороны выдать журналистам «Известий» визу, представитель кремля ответил положительно.

«Можно и нужно», — сказал Песков.

Журналист Николай Иванов и оператор Георгий Бекаури планировали отправиться в Париж, чтобы снять репортаж о французском сопротивлении в период Второй мировой войны. Данный материал собирались выпустить к 80-летию Победы.

Однако французская сторона отказала представителям российских СМИ в визе. Причина отказа была сформулирована следующим образом: «одно или несколько государств ЕС считают, что вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности».

Это не первые отечественные журналисты, которым европейские страны запрещают въезд. Не так давно сотруднику издания KP.RU Александру Куделе дважды отказали в выдачи визы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала травлей отказ Парижа выдать визу журналистам «Известий».

-5° Атмосферное давление 788 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.91
-1.15 100.68
-2.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
Посол РФ во Франции рассказал, как Москва использует доходы от активов Запада
15:14
Двум московским подросткам вынесен приговор за поджог BMW
14:54
Погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисяна похоронили в Москве
14:41
«Переживаю за ребят»: Денис Матросов прокомментировал аварию с полицейскими
14:35
Москва получит 242 миллиона единиц медпрепаратов по офсетному контракту
14:31
Российские военные освободили Дружбу в ДНР

Сейчас читают

Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с полицейской машиной в Москве
Природные рекорды: на ком в первую очередь скажется высокое атмосферное давление
Впервые в истории: в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год