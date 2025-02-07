Патрушев указал на лидерство Липецкой области по развитию АПК

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 25 0

Регион занимает первое место в стране по производству овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях.

Патрушев указал на лидерство Липецкой области по развитию АПК

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

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Липецкая область остается одним из лидеров по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с губернатором региона Игорем Артамоновым.

По производству переработанного картофеля и овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях Липецкая область занимает первое место в РФ, отметил Патрушев.

Артамонов также рассказал о привлекательности области для инвесторов. Так, объем вложенных в регион средств составил свыше 200 миллиардов рублей с 2019 по 2024 год.

Кроме того, известно, что в Липецкой области создано более четырех тысяч рабочих мест.

При этом объем экспорта сельскохозяйственной продукции с 2019-го увеличился в два с половиной раза.

Помимо АПК, на встрече Патрушев и Артамонов также обсудили вопросы образования. Например, была затронута тема агроклассов, которых в данный момент в регионе насчитывается 18 штук. При этом 80% их выпускников в будущем становятся студентами колледжей и университетов аграрных направлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ должна ускорить строительство объектов в сфере обращения с отходами.

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