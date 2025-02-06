Патрушев: РФ должна ускорить строительство объектов в сфере обращения с отходами

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Патрушев: РФ должна ускорить строительство объектов обработки отходов

Патрушев: РФ должна ускорить строительство объектов в сфере обращения с отходами

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представлены меры по усовершенствованию качества работы регионов в этой сфере.

Темпы строительства объектов обработки твердых коммунальных отходов должны наращиваться. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Патрушев на совещании в формате инцидента на тему «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами».

В 2025 году началась реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Как отметил Патрушев, в 2024-м в обращение с твердыми коммунальными отходами были введены объекты совокупной мощностью свыше четырех миллионов тонн.

«Масштабы и темпы строительства должны только нарастать, граждане должны видеть качественные изменения в сфере обращения с отходами — строгое соблюдение графика вывоза и современные объекты их обработки», — сказал он.

В совещании принимали участие представители профильных ведомств и главы регионов. Они представили меры по усовершенствованию качества работы регионов с отходами. На их основе будут сформированы методические рекомендации.

Читайте также

Иначе не будет толку в сортировке: какой мусор нельзя выбрасывать в контейнеры

Кроме того, Минприроды и Российскому экологическому оператору было поручено представить правительству план по обеспечению цифрового контроля за сферой обращения с отходами.

На днях Дмитрий Патрушев посетил завод по утилизации отходов «Свистягино» в Московской области. Предприятие начало свою работу в декабре 2024 года. Патрушеву в ходе совещания доложили о работах по аттестации нового предприятия в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии и рассказали о его операционной модели.

Вице-премьер акцентировал внимание на важности финансовой устойчивости для эффективного функционирования завода. «Свистягино» по графику сможет приступить к поставкам электроэнергии во втором квартале этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев и сенаторы обсудили подготовку к Невскому экологическому конгрессу. Также речь шла о мониторинге реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективах развития рыбохозяйственного комплекса.

-1° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
98.06
-0.47 102.92
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Патрушев и глава Нижегородской области обсудили развитие перевозок по Волге
19:01
Не только рыба: в каких продуктах содержится витамин D
18:45
Оперативное решение вопросов: почему инвестпортал Москвы востребован среди горожан
18:35
В МИД России заявили о готовности решать вопрос с регистрацией Русского дома в Баку
18:29
В кинотеатрах России вышла драма «Сент-Экзюпери»
18:29
Патрушев: РФ должна ускорить строительство объектов в сфере обращения с отходами

Сейчас читают

Проломлен череп: пьяная горе-мать уронила младенца на пол в Петербурге
«Ей было так холодно»: годовалая малышка несколько часов ползала по шоссе
«Хуже не придумаешь»: вернувшиеся домой бойцы РФ рассказали о жизни в плену ВСУ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год