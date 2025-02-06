Патрушев: РФ должна ускорить строительство объектов в сфере обращения с отходами

Представлены меры по усовершенствованию качества работы регионов в этой сфере.

Темпы строительства объектов обработки твердых коммунальных отходов должны наращиваться. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Патрушев на совещании в формате инцидента на тему «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами».

В 2025 году началась реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Как отметил Патрушев, в 2024-м в обращение с твердыми коммунальными отходами были введены объекты совокупной мощностью свыше четырех миллионов тонн.

«Масштабы и темпы строительства должны только нарастать, граждане должны видеть качественные изменения в сфере обращения с отходами — строгое соблюдение графика вывоза и современные объекты их обработки», — сказал он.

В совещании принимали участие представители профильных ведомств и главы регионов. Они представили меры по усовершенствованию качества работы регионов с отходами. На их основе будут сформированы методические рекомендации.

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Кроме того, Минприроды и Российскому экологическому оператору было поручено представить правительству план по обеспечению цифрового контроля за сферой обращения с отходами.

На днях Дмитрий Патрушев посетил завод по утилизации отходов «Свистягино» в Московской области. Предприятие начало свою работу в декабре 2024 года. Патрушеву в ходе совещания доложили о работах по аттестации нового предприятия в качестве субъекта оптового рынка электроэнергии и рассказали о его операционной модели.

Вице-премьер акцентировал внимание на важности финансовой устойчивости для эффективного функционирования завода. «Свистягино» по графику сможет приступить к поставкам электроэнергии во втором квартале этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев и сенаторы обсудили подготовку к Невскому экологическому конгрессу. Также речь шла о мониторинге реформы обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективах развития рыбохозяйственного комплекса.