Франция пересмотрит право на аккредитацию российских журналистов

Российские журналисты во Франции могут лишиться аккредитации. Об этом заявил официальный представитель французского МИДа Кристоф Лемуан.

По его словам, сегодня представители российских СМИ получают аккредитацию на год, однако такое положение дел не устраивает европейских политиков и должно быть пересмотрено.

Ранее у отечественных журналистов уже возникали проблемы с работой во Франции. Так, недавно, российскому корреспонденту и его оператору отказали в выдаче виз для съемок репортажа о подпольном французском сопротивлении, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Причиной этому европейская сторона назвала угрозу общественному порядку или внутренней безопасности Евросоюза, которую якобы представляют российские журналисты одной или нескольким странам ЕС. Российская сторона уже прокомментировала эту ситуацию, назвав происходящее травлей и дискриминацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков считает отказ Франции выдать визу российским журналистам дискриминацией.