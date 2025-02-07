Программа реновации: на востоке столицы расселили 130 домов

В Восточном административном округе столицы расселили 130 домов старого фонда. Их жители уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На востоке столицы расселение началось в 2018 году, когда под заселение была передана первая новостройка на 5-й Парковой улице. В настоящий момент количество расселенных домов в ВАО достигло 130. Больше всего их в районах Измайлово — 29, Северное Измайлово — 28 и Перово — 16. Для переселения москвичей возвели почти 60 новостроек», — рассказал Владимир Ефимов.

Расселенные дома демонтируют.

На месте сноса по программе реновации строят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой.

«Для переселения жителей Восточного административного округа город возвел почти 60 жилых комплексов по программе реновации. Они расположены в 12 районах округа. В Перове для переселения москвичей возвели 13 домов, в Северном Измайлове — 11, а в Новогирееве — пять. Квартиры в новостройках передают жильцам с готовой улучшенной отделкой — в них можно заезжать сразу, не тратя время на ремонт», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первые этажи новостроек предназначены для коммерческого использования, размещения объектов сферы услуг и прочей инфраструктуры. Но пока идет переезд, в большинстве домов работают центры информирования по переселению. Специалисты помогают участникам программы оформить документы на жилье и отвечают на все вопросы, связанные с переездом.

Как рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, правообладателями комфортных квартир по программе реновации в ВАО стали свыше 20,4 тысячи человек из полностью расселенных домов. В их числе около 4,9 тысячи жителей района Измайлово, почти 5,6 тысячи — Северного Измайлова и 2,7 тысячи — Перова. Участники программы получили равнозначные квартиры в тех же районах, где проживали до переезда.

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