Силы ПВО уничтожили около 600 украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 70 0

Дроны были сбиты в ночь с 15 на 16 ноября.

Украинские беспилотники 16 ноября атаковали Москву — новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 600 дронов ВСУ

Меньше чем за сутки, с 17:00 15 ноября по 8:00 16 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили около 600 украинских дронов, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, большинство вражеских БПЛА было уничтожено на дальних рубежах.

«191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Днем ранее ВСУ с помощью дронов нанесли массированный удар по Ростовской области. В результате в Таганроге погиб мужчина — главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека получили ранения. Они находятся в больнице.

После ударов БПЛА в Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
10 нояб
Оперштаб Москвы сообщил о способах информирования о беспилотной опасности
22 окт
ПВО уничтожили уже 163 беспилотника на подлете к Москве
18 окт
Собянин сообщил об отражении атаки 127 беспилотников на Москву
10 окт
Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву
10 окт
Силы ПВО сбили десять дронов ВСУ на подлете к Москве
9 окт
Силы ПВО сбили 15 беспилотников на подлете к Москве
9 окт
Силы ПВО России за ночь сбили 505 беспилотников ВСУ
8 окт
Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в Подмосковье
6 окт
Силы ПВО уничтожили 39 беспилотников на подлете к Москве
6 окт
За утро на подлете к Москве сбили 29 украинских беспилотников
+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
82.15
-0.83 91.03
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Работа в круглосуточном режиме: как FPV-дроны доставляют посылки на передовую
10:15
Виноваты тени: россиянка погибла в ДТП в Таиланде
10:02
В школах предложили ввести устный зачет по обществознанию после девятого класса
9:55
Российские спортсмены триумфально выступили на соревнованиях по брейкингу
9:50
Необычное средство может спасти позвоночник: ученые сделали новое открытие
9:37
Затишья не ждать? Прогноз магнитных бурь на 17 ноября

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Без БАДов и бургеров: Газманов раскрыл секрет крепкого здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео